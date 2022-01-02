شكرا لقرائتكم خبر عن «بطاقة المسار» والنقطة الواحدة.. مطلبان عاجلان للطلاب السعوديين في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف عدد من الطلاب السعوديين الدارسين في مملكة البحرين عن تعرضهم يوميا لمعوقات تؤثر على عملية دخولهم وخروجهم من جسر الملك فهد، ومنها اختناقات الحركة المرورية التي تؤدي بدورها إلى انتظارهم أوقاتا طويلة وتأخرهم عن المحاضرات الدراسية، إضافة إلى مواجهتهم مشكلات تتعلق بتجديد بطاقة مسار الطالب، وطالبوا المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بدراسة عدد من الاقتراحات التي ستسهل عليهم «في حال تم تطبيقها» الإجراءات وتحسن جودة العمل.

ورقة تعريف كل 4 أشهر

ذكر الطالب خالد اليامي أن جميع التعاملات أصبحت إلكترونية في عالمنا الجديد، وهذا توجه دولة ومستقبل، ولكن في جسر الملك فهد لا يزال الوضع تقليديا في مسألة المعاملات الخاصة بإصدار بطاقة مسار الطلاب، فيستوجب على الطالب إحضار ورقة تعريف بعد كل أربعة أشهر تثبت دراسته في دولة البحرين لتجديد البطاقة، بينما من الممكن إنشاء خدمة أو تطبيق إلكتروني يخص الطلاب الدارسين في البحرين، ويتم تقديم الوثائق عبره وتذكير الطالب بموعد تجديد البطاقة، إضافة إلى مشكلة تجديدها بعد كل ترم دراسي رغم عدم استنفاد رصيد الأموال بالكامل، وعدم إمكانية معرفة المبلغ المتبقي، وعدم الدخول إلى المسار المخصص للطلاب إلا بعد التجديد.

رسوم تأمين المركبات

قال الطالب محمد العتيبي: عبرت الجسر 130 مرة وغالبية الخدمات المقدمة كانت ممتازة، ولكن توجد إشكالية رغم تخفيض بطاقة مسار الطلاب إلى 50 % من رسوم عبور الجسر، إلا أنه من المفترض إعفاء الطلاب الذين يحملون بطاقة مسار الطالب من رسوم الدخول والخروج لدولة البحرين والسعودية، وخاصة رسوم تأمين المركبات التي تبلغ 24 ريالا في الذهاب والعودة لليوم الواحد، الأمر الذي يكلف الطالب الكثير بسبب عبوره المتكرر بشكل شبه يومي لجسر الملك فهد.

اختناقات وزحام في الفترة الصباحية

أوضحت غدي الغامدي إحدى الطالبات الدارسات في البحرين أنها تواجه مشكلة الاختناقات المرورية في المسار المخصص للطلاب في الجسر وخاصة في الفترة الصباحية وأوقات إجازات العاملين والطلاب في المملكة العربية السعودية التي تؤدي إلى تأخرهم عن المحاضرات الدراسية، وتقترح زيادة عدد المسارات الخاصة بالطلاب، وفتح مسار خاص بتفتيش الجمارك للطلاب وتقليص نقاط الجوازات لنقطة واحدة لتخفيف الازدحام وتسهيل عملية عبور الطلاب للجسر.

تعارض وقت إعادة تعبئة الرصيد مع المحاضرات

أفاد الطالب مازن الزهراني بأن من المشكلات التي تواجه الطلاب هي إعادة تعبئة بطاقة مسار طالب بالرصيد والتي تتطلب الحضور الشخصي خلال أوقات دوام الموظفين والتي بدورها تتعارض مع أوقات دوام ومحاضرات الطلاب، واقترح تمديد أوقات الدوام إلى الثامنة مساء حتى يستطيع الطلاب تجديد البطاقة، إضافة إلى مشكلة أن الكبائن المخصصة للطلاب غالبًا ما تكون يمين السيارة الأمر الذي يصعب على الراكب تقديم أوراقه بسرعة وأريحية، بجانب عدم وجود موظفين في الكبائن المخصصة لمسار الطلاب في الكثير من الأحيان.

تمديد صلاحية البطاقة لمدة سنة

طالبت العنود الدوسري طالبة في جامعة البحرين بتسهيل إجراءات التسجيل في بطاقة مسار الطلاب وتمديد صلاحيتها لمدة سنة كاملة أو مدة دراسة الطالب بدلًا عن وجوب تحديثها في كل ترم دراسي أي ما يقارب كل أربعة أشهر، إضافة إلى مطالبتها بتخفيض الحد الأدنى لشحن البطاقة والذي يكلف الطالب 500 ريال سعودي، مضيفة إنه في أوقات الإجازات الرسمية وعند ازدحام الجسر يتم إلغاء ميزة المسار الخاص بالطلاب ويمكن لجميع المسافرين العبور منه، وتمنت أن يكون المسار مخصصا للطلاب في جميع الأوقات ويعامل مثل مسار الشخصيات المهمة الـVIP.

إعادة النظر في مواقع مكائن الصراف الآلي

أكد الطالب محمد الدهام أن أماكن مكائن الصرف الآلي بحاجة لإعادة نظر ففي مدخل الجسر وبعد الرسوم توجد ماكينتا صرف متلاصقتان بمدخل واحد ومثلهما قبل نقطة تفتيش الجمارك ما يؤدي إلى ازدحام السيارات والانتظار لأوقات طويلة، ودعا إلى وضع مسافات بينها وتوزيعها بشكل أفضل وتكثيف مكائن الصرف الآلي من السيارة، وشكا من عدم تنظيم الشاحنات في مدخل الجسر معظم الأوقات والتي تربك حركة السير وتعرضهم للخطر أثناء العبور، وطالب بتخفيض رسوم المواقف الخاصة بالسيارات في الجسر.

قصر عبور المسار على الطلاب

بين الطالب راكان القحطاني الذي يدرس في جامعة البحرين أن المسار الخاص بالطلاب لا يحل مشكلة تخفيف الازدحام بشكل كامل، فرغم تسديد الرسوم المخصصة للمسار يتم فتحه للجميع في حال ازدحام الجسر بغض النظر عن ذهابه لأجل مسألة مهمة مثل التعليم، مشيرًا إلى غلاء الرسوم التي تكلفه في السنة الدراسية ما يقارب 4500 ريال بسبب تردده على جسر الملك فهد بشكل شبه يومي، وطالب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بعدم السماح لغير الطلاب بعبور المسار المخصص وتخفيض أسعار الرسوم.

تطبيق لتسهيل الخدمات

دعا الطالب عبدالعزيز الموسى إلى تطبيق إستراتيجية النقطة الواحدة لتفتيش جوازات المسافرين من السعودية للبحرين والتي تنفذ عادة في أوقات الذروة والازدحام ولكن بشكل دائم للطلاب الدارسين في البحرين بحكم ترددهم المستمر على الجسر والتي بدورها ستسهم في تسهيل إجراءات الدخول للبحرين وعدم التأخر عن الجامعات، كما طالب بتطوير تطبيق لتسهيل الخدمات الخاصة بالطلاب المقدمة في الجسر من رفع أوراق وتجديد بطاقة مسار طالب، والاهتمام أكثر في المسار الخاص بالطلاب الذي يصبح متاحا لجميع المسافرين ويعرقل حركة الطلاب في أوقات الذروة وهي الإجازات الرسمية للدولة وخصوصا في عطلة نهاية الأسبوع التي ترتفع خلالها أعداد المسافرين للبحرين.