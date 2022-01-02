شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية.. حلول تقليدية لأزمات تتكرر سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المنطقة الشرقية هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، نتج عنها غرق عدد من الشوارع غير المخدومة بشبكات التصريف، وهي ظاهرة تتكرر سنويا ولم تجد حلولا جذرية حتى الآن، ويأتي ذلك رغم الحديث المستمر عن خطط التأهيل والصيانة والجاهزية العالية لموسم الأمطار كل عام.

أضرار جسيمة

ورصدت ”الخليج 365” معاناة الأهالي في التنقل خلال التوجه إلى العمل أو خلال قضاء حوائجهم، نتيجة تكون مستنقعات المياه في الطرق، ما يعرض مركباتهم لأضرار جسيمة، ما اضطرهم للمكوث بمنازلهم لإغلاق مداخلها جراء تجمع المياه بكميات كبيرة. وطالبوا الجهات المختصة بالمتابعة المستمرة للمواقع التي تشهد تجمعات مياه والتوجه السريع لإيجاد حل فوري لها، عبر صيانة المصائد مبكرا ومعالجة مشاكلها قبل بدء الموسم.

حيطة وحذر

من جانبه، قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: إن محافظات المنطقة الشرقية تشهد اليوم الأحد ذروة غزارة الأمطار وتستمر حتى الإثنين، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الأيام الممطرة، ومتابعة الإنذار المبكر.

تساقط الثلوج

وتوقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، استمرار هطول الأمطار إلى يوم الإثنين المقبل في جميع مناطق المملكة باستثناء نجران، مشيرا إلى أن الأمطار المتوسطة تشمل جميع مكة المكرمة وعسير والرياض والشرقية، فيما تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة في مجمل مناطق المملكة، مبينا، أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 5- 8 درجات في ساعات الفجر الأولى، وسترتفع في ساعات النهار في المنطقة الوسطى، مضيفا، إن المناطق الشمالية للمملكة أكثر المناطق تأثرا في انخفاض درجات الحرارة، لافتا إلى وجود فرص لتكون الصقيع وفرصة لتساقط الثلوج على تلك المناطق، خصوصا في مرتفعات تبوك وأجزاء من الحدود من المناطق الشمالية.

درجات متدنيةوذكر أن المركز الوطني للأرصاد سجل للموجة الأولى درجات متدنية وصلت إلى «واحد تحت الصفر» على طريف، متوقعا استمرار تأثر أجواء المملكة بموجات منخفضة قادمة من الشمال مما يساهم في انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر. فيما يتوقع اليوم الأحد أن تبدأ جبهة هوائية باردة ذات فعالية عالية بعبور أجواء المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، ما سيعمل على حدوث اشتداد كبيرة في الحالة الماطرة.

سحب رعدية

ويتوقع تشكل سحب رعدية عالية القوة تترافق بعد مشيئة الله بالأمطار ذات الغزارة العالية والتي يعتقد أنها ستكون الأكثر شدة وشمولية منذ سنوات، ولا يستبعد أن تترافق بزخات من البرد المتراكم، كما يتوقع أن تكون هذه الأمطار على شكل زخات مترافقة بالبرق والرعد والرياح الهابطة القوية، الأمر الذي يعمل على ارتفاع منسوب المياه وحدوث السيول وجريان الأودية بشكل يستدعي أخذ الحيطة والحذر.