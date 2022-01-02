شكرا لقرائتكم خبر عن منح رؤساء الجامعات والمدارس صلاحية تعليق الحضور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر لـ(اليوم) عن منح مديري المدارس والجامعات صلاحية تعليق الدراسة، وفقا لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه منحنى الإصابات الصعود بالمملكة، وتسجيل 846 حالة مؤكدة أمس.

وبيَّن المصدر أن هذا الإجراء يأتي وفقا للصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس والجامعات، في تطبيق توكلنا، وبالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية في المحافظة لضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس والجامعات.

البروتوكولات الصحية

وأوضح أن الجامعات تطبق البروتوكولات الصحية المعتمدة من «وقاية»، من خلال لجان عليا، برئاسة رؤساء كل جامعة، ومتابعة تلك البروتوكولات والإجراءات، ومن ذلك تحقيق التباعد، وتوزيع الطلاب والطالبات على فترات معينة؛ وفق ما ورد في الدليل الصادر بهذا الشأن من «وقاية» للتعليم الجامعي.

وقال إن الجامعات لديها الصلاحيات التي تعزز الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات، وذلك بوضع التدابير والإجراءات كافة لضمان سير العملية التعليمية في الجامعات بكل أمن وسلامة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي تحقق السلامة للجميع.

إجراءات وقائية

وأوضح المصدر أن المدارس والجامعات مثلها مثل جميع القطاعات التي تشهد تجمعات بشرية، قد تكون بؤرا لتفشيات العدوى، مشيرا إلى أن هيئة الصحة العامة «وقاية» وضعت جميع الإجراءات التي تحد من تفشي الإصابات بين الطلاب والمتمثلة في آلية التعامل مع الحالات وتعليق الدراسة في الفصل أو المدرسة لعدد من الأيام مع متابعة فرق الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة لتلك المدارس أو الجامعات لمعرفة مستوى التفشي.

جامعة الباحة

وكانت جامعة الباحة أعلنت عن تعليق الدراس اليوم الأحد، في مجمع القفيل الأكاديمي شطر الطالبات التابع لكلية العلوم والآداب بالمخواة.

وقالت المتحدث الرسمي لجامعة الباحة د. ساري الزهراني، إن التعليق نتيجة لظهور بوادر اشتباه إصابة إحدى الطالبات بالفيروس بالمجمع «شطر الطالبات»، التابع لكلية العلوم والآداب بالمخواة يوم الخميس الماضي.

ووجه رئيس الجامعة د. عبدالله الحسين باتخاذ كل الإجراءات الضامنة للمحافظة على سلامة جميع منسوبات المجمع، والاطمئنان على صحتهن والمتمثلة في إغلاق المجمع، وتعليق الحضور فيه اليوم الأحد، مع الإسراع في استكمال عملية التعقيم لمرافق المجمع كافة.

مستجدات الفيروس

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة أمس، 846 إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 457 حالة بمنحنى الإصابات اليومية، قبل أسبوع، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالمملكة منذ بدء الجائحة، إلى 557082، فيما تضاعفت الحالات الحرجة لتصل إلى 61 مقابل 33 خلال تلك الفترة.

حصيلة المتعافين

وبينت إحصائية وزارة الصحة تسجيل 262 متعافيا جديدا، يرفعون الإجمالي إلى 542115 حالة، فيما بلغت الوفيات 8878 حالة، بإضافة حالة وفاة جديدة.