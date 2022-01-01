أمير القصيم يوجه محافظي المحافظات بأهمية الالتزام بتطبيق الاحترازات

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الدمام - شريف احمد - أمير القصيم: وجود اللقاح لا يعني انتهاء كورونا ومن المهم الالتزام بالإجراءات

التشديد في تطبيق العقوبات على مَن يتراخى بالتعليمات

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فيروس كورونا، والحرص على متابعة تطبيق التباعد، ولبس الكمامات، وغيرها من إجراءات احترازية، وزيادة التشديد على الجميع بتطبيق البروتوكولات كافة المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن، والانضباط في ذلك، والتأكد من حالة التحصين في تطبيق توكلنا في جميع الأنشطة والأماكن التي تقع تحت إشراف الجهات الحكومية.

وقال سموه:" إن وجود اللقاح لا يعني انتهاء فيروس كورونا، ومن المهم استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، كوننا ما زلنا في الجائحة، لما لها من أهمية في الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة".

وشدَّد سموه على القطاعات كافة بتطبيق العقوبات على مَن يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قِبل الدولة - أيدها الله - على الوجه الأكمل في مختلف المواقع والسلوكيات اليومية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مواصلة لإنجاح الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في سبيل مواجهة انتشار الفيروس، والحد منه، والقضاء عليه.