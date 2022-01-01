توجيه بضبط شخصين روجا للمخدرات عبر مواقع التواصل

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وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة «إنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ترويج شخصين للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ونشرها، أصدر النائب العام سعود المعجب أمرا بسرعة القبض على المذكورين استنادا للمادتين15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهما إلى النيابة العامة».
وأوضح أن الجاني سيواجه عقوبة السجن لمدة 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأموال المكتسبة من عملية الترويج، فيما يواجه الشخص الآخر الذي ظهر في المحتوى تهمة التستر على الجريمة.
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