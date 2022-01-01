الموارد البشرية تنفي عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت وزارة الموارد البشرية صحة ما تم تداوله بشأن عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد عبر حسابه على (تويتر) «إنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارا من أمس، تبدأ الوزارة، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية بأنه لا صحة لذلك».

وأضاف بأن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية، ودعا الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.