شكرا لقرائتكم خبر الموارد البشرية تنفي عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد عبر حسابه على (تويتر) «إنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارا من أمس، تبدأ الوزارة، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية بأنه لا صحة لذلك».
وأضاف بأن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية، ودعا الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تنفي عدم الاعتراف بعقود العمل الورقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.