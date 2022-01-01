بالفيديو.. وكيل «العدل» يكشف أهمية توحيد عقود إيجار السيارات

الرياض - محمد عبدالله - كشف وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ "سلمان العتيبي"، عن أهمية توحيد عقود إيجار السيارات، واعتبارها سندات تنفيذية.

وأوضح «العتيبي»، في تصريحات تلفزيونية لقناة «الإخبارية»، أن اعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية، يساهم في زيادة الاستثمار بهذا القطاع، خاصة أن حقوق جميع أطراف العقد أصبحت محفوظة.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة النقل، تساهم أيضا في سرعة إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى سرعة استجابة وزارة العدل.

وشدد على أن قرار استقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية، تحفظ حقوق كلا الطرفين وتشجع على الاستثمار في قطاع تأجير السيارات.

وأعلنت وزارة العدل، عن خدمة عدلية جديدة، تتمثل في بدء استقبال محاكم التنفيذ لعقود إيجار السيارات كسندٍ تنفيذي، اعتبارا من اليوم السبت (1 يناير 2022م).

وأوضحت الوزارة ان الخدمة الجديدة تأتي بناء على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والنقل، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

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