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«الدفاع المدني» يؤكد متابعته الحالة المطرية بالمملكة ويوجه نصائح للمواطنين والمقيمين

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز .

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة.

وأهاب بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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