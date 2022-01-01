«الصحة»: إعطاء أكثر من 51 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، إعطاء أكثر من 51 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن في كافة مناطق المملكة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (846) حالة مؤكدة، وتعافي (262) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (61) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (557082) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (542115) حالة .

وفيما يخص الوفيات سجلت حالة وفاة واحدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8878) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).