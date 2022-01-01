«الفروة».. ملابس سعودية تراثية تقهر برد المربعانية

الرياض - محمد عبدالله - اعتاد أهالي المناطق ذات البرودة العالية في الشتاء ارتداء ملابس مصممة بطريقة خاصة تضمن تفادي الشعور الزائد بالبرودة في ليالي الفصل الباردة.

ووفق تقرير لقناة «بي بي سي»، فإن «الفروة» تعد من الملابس التراثية الشتوية؛ فهي مصدر للوقاية من البرد، في موسم المربعانية والشبط، وقد صنعت من صوف الأغنام.

وتقاوم تلك الملابس البرودة، في المناطق الباردة شمال المملكة، واختص أهل تلك المناطق بها، لبرودة مناطقهم واعتادها الرعاة إلى أن صارت تراثًا، وتصنع من جلود الأغنام، وتنقسم حاليًا إلى فروة صناعية وأخرى طبيعية، ومنها ما هو مخصص للأغنام، وهي معروفة بأنها باهظة الثمن.

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