اختصاصي يوجه رسالة للموظفين والعاملين الخاضعين لفحص كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ناشد اختصاصي الطب الوقائي د.عبدالرحمن الجنيدي كل الموظفين والعاملين الخاضعين لفحص كورونا تجنب الاختلاط بالعامة إلى حين ظهور نتائج الفحص.

وقال الجنيدي لـ"نشرة النهار"، على قناة "الإخبارية" "نلاحظ الآن ارتفاعا في حالات الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف عبدالرحمن الجنيدي "الأسبوع الماضي كان هناك ارتفاع غير متوقع، في حالات كورونا، مما يعكس عدم الالتزام بالاحترازات".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (262) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,115) حالة ولله الحمد.

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