المجازفة ممنوعة.. احذر 6 أمور عند هطول الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي لمحافظة الطائف، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عددًا من المحذورات، التي يجب على المواطنين تجنبها أثناء هطول الأمطار.

واستندت تحذيرات المحافظة على إنفوجرافيك توضيحي، صادر عن جهاز الدفاع المدني، مع إرفاق التغريدة بتعليق: "إحذر عند هطول الأمطار".

ووجه الدفاع المدني 6 تحذيرات، جاءت كالآتي:

. لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

. لا تجازف بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

. عدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار.

. قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا، فيلزم الحذر والانتباه.

. اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

. عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، فهم لا يدركون مدى الخطورة، فمراقبتهم واجبة.



حالة الطقس

جديرٌ بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها علقان، وجبل اللوز، والزيتة.

وبالنسبة للبحر الأحمر، ستكون هناك رياح سطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون هناك رياح سطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

تحذيرات

كذلك وجَّه الدفاع المدني تنبيهًا، من هطول أمطار متفاوتة على بعض مدن المنطقة الشرقية، خلال الساعات القادمة، مطالبًا الجميع بالحيطة والحذر.

وأوضح الدفاع المدني، عبر تويتر، أنه وفقًا لما ورد له من المركز الوطني للأرصاد، فإنَّه متوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثانية عصرًا.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل الجبيل، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

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