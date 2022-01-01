وقال رئيس البلدية، أحمد العربي، إنه جرى تشكيل فريق عمل من حسن الوفادة، لاستقبال الزوار، وتقديم كل الإرشادات والدعم لهم في حدائق المحافظة. كما تتم المتابعة المستمرة للأنشطة التجارية التي تقدم الوجبات لزوار المحافظة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية من خلال فرق الرقابة على مدى الساعة. كما وزعت البلدية طاولات مخصصة في شارع الفن بوسط المحافظة، لتناسب الأسر المنتجة التي تعرض للزوار المنتجات الغذائية التي تتميز بها المحافظة، بينما يتم العمل على إيجار مواقع استثمارية للكافيهات والفودترك في مواقع متفرقة، خدمة للسياح والزوار.
يستمر حاليا في محافظة المجاردة المهرجان الشتوي، الذي يحوي العديد من البرامج والفعاليات، أبرزها مهرجان العسل، وخيمة قمم وشيم، وجائزة أمير منطقة عسير للتفوق والتميز العلمي لكل المحافظات التهامية.
كانت هذه تفاصيل خبر المجاردة تستقبل زوار الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.