ربط الستين بطريق لينة التاريخية

وقف أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمس، على شارع الستين بمحافظة رفحاء، موجها بربط الشارع بطريق قرية «لينة». ولفت إلى أن القرية من أقدم قرى شمال المملكة، وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة، وتقع في مكان إستراتيجي، وربطها سيساعد زائري القرية في الوصول إليها بسلاسة وسهولة. وأكد أمير الحدود الشمالية أهمية تعزيز العمل الخدمي والبلدي وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، والاهتمام بالمنظر العام، وضرورة تحقيق منهج القيادة الواضح نحو تقديم أفضل الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة، ولا سيما مع ما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم كبير من القيادة.



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