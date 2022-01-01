شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تستعرض التحديثات الأمنية بمؤتمر «التواصل الحكومي» غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد عند الساعة 3:35 من عصر يوم غد الأحد؛ المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، ومساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة "وقاية" الدكتور عماد لافي المحمدي.

وسيستعرض متحدث الصحة الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح، كما سيتم الرد على الاستفسارات الشائعة وإبراز الإحصائيات الصحية، فين حين سيستعرض متحدث الداخلية التحديثات الأمنية، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، ويتحدث مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة "وقاية"، عن مستجدات متحور "أوميكرون" والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.