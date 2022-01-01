إيقاف لصوص سرقوا بطاريات شحن شركة اتصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة عسير 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة بطاريات شحن لأبراج إحدى شركات الاتصالات. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة محايل من القبض على 3 أشخاص، مخالف لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية، نفذوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة 16 بطارية شحن لأبراج إحدى شركات الاتصالات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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