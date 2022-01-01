شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار وضباب على عدة مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة الرياض على مدى ثلاثة أيام متتالية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما صاحب الأمطار ضباب كثيف على العاصمة .

وفيما توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس؛ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان تمتد الى مرتفعات منطقة نجران.

كما توقع المركز تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق والذي يتسبب في تدني الرؤية الأفقية.