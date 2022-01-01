شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: المملكة قدمت الكثير لنصرة اليمن في معركة استعادة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ان النظام الايراني استثمر خلافات القوى السياسية للدفع بمليشيا الحوثي لقلب الطاولة على الجميع، للانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واحتلال العاصمة المختطفة صنعاء والبدء بعمليات تجريف ممنهج لمؤسسات الدولة والهوية الوطنية والعربية، وتدمير النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.

مبينا أن مليشيا الحوثي اشتغلت على اختراق الجبهة الوطنية عبر بعض المواقع والصفحات لخلخلة الصفوف وتغذية الخلافات وتعميقها، وشغل اليمنيين بمعارك ثانوية وصرفهم عن معركتهم المصيرية، ولا زالت تراهن على الانقسامات لتمرير مشروعها السرطاني باحقاده التاريخية وخلفياته العقائدية المستوردة من طهران.

وقال الإرياني عبر حسابه في "التويتر" : "ما يحدث على الارض من ترتيبات عسكرية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، لتغيير مسار المعركة من الدفاع للهجوم واستعادة ما تم فقدانه من الأراضي المحررة، وتحرير كل شبر من التراب اليمني، يحتم على القوى السياسية وكافة الاعلاميين والصحفيين ترك خلافاتهم والتوحد خلف الجيش والمقاومة".

وجدد دعوته لكافة القوى السياسية والإعلاميين والصحفيين للاستفادة من دروس الماضي، وتجاوز خلافاتهم وتوحيد الصف والجهود خلف الشرعية بقيادة الرئيس هادي، صمام الأمان للجميع، ادراكا لخطورة المعركة، وتقديرا للدماء الطاهرة التي سكبت في مختلف جبهات القتال دفاعا عن الوطن ومكتسباته.

واختتم الإرياني : "نثمن المواقف الأخوية والدعم اللامحدود لاشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، التي قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن واسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، كما نثمن الجهود الاستثنائية النبيلة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وكذلك الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد القوات المشتركة وكل المعنيين الذي يعملون ليل نهار لدعم اليمنيين في معركتهم المصيرية، ولن ننسى هذه المواقف النبيلة للأشقاء".