شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يدشن ملتقى «ارتقاء العلمي» بتعليم المنطقة.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم غدا، فعاليات ملتقى "ارتقاء العلمي" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بمشاركة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ لعرض 70 تجربة علمية ومشروعًا طلابيًا، بمشاركة 120 طالبًا وطالبة، بهدف نشر الثقافة في المجالات العلمية و الروبوت والذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من مستهدفات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك بمقر بيت الطالب بمدينة بريدة.

ويأتي تنظيم ملتقى "ارتقاء العلمي" الذي يمتد حتى 3 / 6 / 1443هـ، سعيًا إلى بناء رحلة تعليمية متكاملة، وتعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية لدعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المهارات المتقدمة لمواءمة متطلبات الثورة الصناعية القادمة.

وبحسب مدير عام تعليم منطقة القصيم، محمد الفريح، فإن الإدارة العامة حرصت على إقامة ملتقى ارتقاء العلمي، لعرض التجارب والمشاريع الطلابية في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي، والعلوم والرياضيات، وستيم، والفضاء والفلك، وكيف تعمل الأشياء، بهدف التركيز على عددٍ من المستهدفات، منها تطوير مرحلة تنمية القدرات البشرية وتهيئة الشباب لامتلاك قدرات ومهارات القرن الحادي والعشرين، والسعي لإعداد مواطن طموح مستعد لاحتياج العمل الحالي ويسهم في بناء اقتصاد متين وفق قدرات وطموحات تنافس عالمية، إضافةً لتعزيز مهارات التفكير والإبداع.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم القصيم، الدكتور فهد العجلان، أن الإدارة العامة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي (النشاط العلمي) قد أتمت الإعداد والتجهيز للملتقى بمشاركة 120 طالبًا وطالبة، لعرض 70 مشروعًا وتجربة علمية، لنشر الثقافة في المجالات العلمية، وإتاحة الزيارة للطلاب والطالبات للاستفادة من الملتقى، مبينا أن الملتقى يعكس عمق الشراكة المدرسية مع الأسرة والمجتمع، ويصور مدى التكامل في الأدوار بين جميع الجهات والعمل كمنظومة واحدة لرفع جودة العملية التعليمية ومستويات الطلبة التحصيلية.