الثلوج تتساقط على جبل اللوز

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كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة البدع شملت المحافظة وضواحيها، ومركزي مقنا والعصيلية، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.
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