شكرا لقرائتكم خبر الثلوج تتساقط على جبل اللوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شهدت مرتفعات جبل اللوز التابع لمنطقة تبوك، تساقطا للثلوج، هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، ومحافظات: عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح، وبعض المراكز بالمنطقة.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الليث والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة البدع شملت المحافظة وضواحيها، ومركزي مقنا والعصيلية، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض.