تسجيل 846 إصابة بكورونا..وشفاء 262 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 846 إصابة مؤكدة، وشفاء 262 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 61 حالة. ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.





إجمالي الإصابات 557,082



حالات التعافي 542,115



الوفيات 8878



إصابة جديدة 846



حالة شفاء جديدة 262



الحالات الحرجة 61





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