«الطيران المدني» تناقش تعافي القطاع من جائحة كورونا

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وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليا وإقليميا ودوليا، وليكون رافدا مهما في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها مشرعا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.
ونوه بأهمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتحسين الأداء العام للقطاع وتمتين دور الطيران المدني في سبيل الرفع من مستوى القطاع وزيادة قيمته التنافسية لتحقيق تطلعات القيادة في استثمار هذا القطاع وتطويره لخدمة المواطنين والمسافرين بوجه عام، مشيدا بجميع العاملين بمنظومة قطاع الطيران المدني على الجهود والعمل المشترك والجاد في ظل التحديات التي تواجه القطاع.
عقب ذلك تناول الاجتماع مناقشة أبرز ما استجد في مشروع تفعيل استراتيجية قطاع الطيران المدني، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية، ومدى تعافي القطاع من جائحة (COVID-19)، إلى جانب عرض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لقطاع الطيران لعام 2021، علاوة على خطة المبادرات الاستراتيجية للطيران لعام 2022.
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