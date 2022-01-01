بينهم مواطن ضرب نساء وآخر أشعل النار بأحد المنازل.. 22 متهمًا في قبضة الأمن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على 22 متهما، بينهم مواطنون ومقيمون) بارتكاب جرائم متنوعة.

وشملت قائمة المضبوطين مواطنا ألحق الضرر بمنزل مواطن آخر باستخدام مادة قابلة للاشتعال لخلافات سابقة بينهما، فضلا عن مواطن اعتدى بالضرب على نساء في مكان عام.

كما تم القبض على 4 أشخاص (مقيم ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية) ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج مركبات بمواقف عدد من المرافق العامة وسرقة ما بها من مقتنيات.

وألقي القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية سرقوا محال تجارية بدخولها وطلب بضاعة والمبادرة بسرقتها والهرب قبل دفع قيمتها المالية، بالإضافة إلى 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل محولات كهربائية، فضلاً عن مقيم نقل امرأتين مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

كما ضمت قائمة المضبوطين، مواطنا كسر باب محل تجاري وسرق 50 ألف ريال، فضلا عن 8 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية زورا مستندات ووثائق لبيعا للمخالفي أنظمة الإقامة العمل وأمن الحدود.

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