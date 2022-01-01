طبيب يروي شعوره بعد إجراء عملية لوالده: هذا أكثر شيء أثلج صدري

الرياض - محمد عبدالله - روى استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور حسن الكويكبي تفاصيل مشاعره أثناء وبعد إجرائه عملية جراحية لوالده.

وقال الكويكبي لـ"الإخبارية": "إن العاطفة تزيد شوي مع القريب وخاصة الوالد، ولكن في النهاية أنا وهو في رحمة الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الناس ولله الحمد كلها سواسية قريب أو بعيد، وما توقعت أنه سيكون في أي إشكال في إجراء العملية للوالد".

وتابع د. الكويكبي "بعد العملية تبين لي أني كنت في ضغوط ولكن يسر الله سبحانه وتعالى وانتهت على خير، وأكثر شيء أثلج صدري قول والدي لي "أنا فخور فيك".

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