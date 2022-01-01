بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل إصابته بشلل رباعي لاستخدامه الهاتف أثناء القيادة

الرياض - محمد عبدالله - روى المواطن ‏عبدالمجيد الشمري، قصة تعرضه لحادث مروري بسبب استخدام الجوال أثناء ذهابه للعمل، وهو ما تسبب في إصابته بشلل رباعي.

وأكد «الشمري» أنه لم يستسلم للإصابة، لافتًا إلى أنه عرف بإصابته بشلل رباعي من الطبيب بعد 3 أشهر من الإصابة حينما وجد لديه القوة لمعرفة ذلك وتقبل الأمر بشكل طبيعي، بحسب قناة “السعودية” .

وأشار إلى أنه انتقل إلى مدينة الأمير سلطان ووجد من هم بنفس حالته فشعر أكثر بالارتياح وتقبل الوضع، مؤكدًا أن الأخصائيين والعلاج الطبيعي والوظيفي لم يقصروا وعلمونه خطوة بخطوة كيفية ممارسة حياته الطبيعية.

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