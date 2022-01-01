3 تحديات أمام طب الأسنان بالمملكة.. وطبيب يتحدث عن نسبة «صادمة» لتسوس الأسنان

الرياض - محمد عبدالله - تحدث طبيب الأسنان د. يزيد الفريدي، عن التحديات التي تواجه مجال طب الأسنان في المملكة، ومنها نقص الكوادر المتخصصة وتدني الرواتب والسعودة الوهمية.

وقال الفريدي لبرنامج "إم بي سي في أسبوع": "إن نسبة تسوس الأسنان وصلت في آخر إحصائية لـ93% في المملكة العربية السعودية.. وتعد هذه النسبة كبيرة مقارنة بباقي الدول، والتعداد السكاني حسب الإحصائية الأخيرة وصل لـ21 مليون سعودي".

وواصل "لدينا 20 ألف طبيب سعودي في المملكة بشكل كامل"، مضيفا أن هذه النسبة تؤكد حاجتنا لأطباء أسنان بشكل ملموس في المملكة".

وتابع الفريدي "أنه بسبب قلة الأطباء وطول وقت الحجز والانتظار بالمراكز الحكومية قد يضطر البعض لإهمال صحة الفم والأسنان، والبعض يتجه للمراكز الخاصة وطبعا التكلفة تكون مرتفعة حينها".

وعن التحديات التي تواجه الطبيب السعودي، أكد أن المراكز الخاصة لا تفيد الطبيب كثيرا، خاصة أن الطبيب في بداية حياته يحتاج الاندماج والاختلاط والاستفادة من كبار المتخصصين في المراكز الحكومية.

وقال إن البعض يواجه مشكلة السعودة الوهمية، وتدني الرواتب أيضا، مضيفا أن الراتب في المتوسط لطبيب الأسنان من 4 إلى 5 آلاف ريال.

والغريب في الأمر كما تحدث عنه الفريدي أن نسبة العطالة في أطباء الأسنان وصلت لـ5 آلاف طبيب عاطل، والخريجين يزدادون سنويا.

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