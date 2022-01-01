بالفيديو.. إنقاذ أشخاص عالقين في شعيب الأثلة بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق عملية إنقاذ أشخاص عالقين في شعيب الأثلة جنوب القصيم.

وظهر خلال المقطع، مجموعة من الأشخاص احتجزتهم السيول داخل مركبة في سيول عارمة شهدتها منطقة القصيم اليوم السبت.

وبادر مجموعة من المواطنين بدعم الدفاع المدني في عملية الإنقاذ التي تكللت بالنجاح.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

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