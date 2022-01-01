«تخصصي الملك فيصل» بجدة تضع شرطاً لدخول المراجعين

الرياض - محمد عبدالله - شددت مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة على أهمية الحصول على أخذ جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا على الأقل كشرط لدخول المراجعين للمستشفى.

وقال مستشفى الملك فيصل التخصصي، في تغريدة عبر "تويتر": "عزيزي المراجع/عزيزتي المراجعة، نبلغكم أنه من الضروري لدخول المستشفى لعمل أي إجراء طبي لابد أن تكونوا قد أخذتم جرعتين من اللقاح ضد كورونا على الأقل".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (846) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل (262) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,115) حالة ولله الحمد.

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