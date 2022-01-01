الحصيني يرصد مشهدًا «نادر الحدوث»: ما زال للخير بقية

الرياض - محمد عبدالله - رصد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، ما وصفه بالمشهد النادر بشأن السحب الرعدية.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن المملكة شهدت عصر اليوم السبت مشهدا نادر الحدوث ممثلا في تكون السحب الرعدية الممطرة على معظم المناطق .

وتوقع الحصيني، مزيدا من الأمطار في معظم المناطق مع حبات برد وأجواء باردة وامطار ديمية وفرصة سيول، متابعا: «ما زال للخير بقية».

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار، في منطقة الباحة وتؤثر على محافظات ومراكز «الحجرة - المخواة - فرعة غامد الزناد – قلوة»، حتى الساعة التاسعة مساء.

وتتواصل الأمطار في منطقة تبوك وتشمل «الوجه – أملج» حتى الساعة الواحدة صباح غد الأحد، كما تستمر الأمطار في منطقة مكة المكرمة وتشمل محافظات ومراكز «الكامل - خليص - رهـاط - مدركة - هدى الشام»، وذلك حتى الساعة العاشرة مساء اليوم السبت.

أما المدينة المنورة فتشهد أمطارا تؤثر على محافظات ومراكز: «العلا - العيص - الفريش - الفقرة - المدينة المنورة - اليتمة - خيبر - طاشا - ينبع النخل» وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

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