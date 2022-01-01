السديس للجنود المرابطين في الحد الجنوبي: تقدمون درساً عظيماً في الدفاع عن الوطن

الرياض - محمد عبدالله - ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة شكر للجنود المرابطين في الحد الجنوبي في مقر القيادة الجنوبية.

كان برفقته الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني، المستشار بالإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد العمري وعدد من القيادات العسكرية .

وقدم عبر الاتصال المرئي الشكر لجنودنا البواسل أفراداً وضباطاً على مايقومون به من تضحيات تجاه دينهم ووطنهم، وأنهم يذودون عن دينهم ووطنهم.

كما أكد أن الجنود البواسل يقدمون درساً عظيماً في الدفاع عن الدين والوطن من خلال ما يقومون به من عملٍ عظيم مستشهداً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»، ويقول صلى الله عليه وسلم: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله.

وفي ختام كلمته دعا لجنودنا البواسل بأن ينصرهم على أعداء الدين، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويتقبل شهداءهم.