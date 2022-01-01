السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية للقادمين عبر رحلات الكروز

أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق تأشيرة المرور البحري للقادمين عبر رحلات "الكروز"، وأتاحت الحصول عليها إلكترونيا. وتم إطلاق الخدمة بالتعاون بين وزارة الخارجية وصندوق الاستثمارات العامة، وقالت الوزارة إنه يمكن التقدم للحصول على التأشيرة عبر منصة وزارة الخارجية.

وعن طريقة الحصول على التأشيرة بينت الخارجية أنه يتم تعبئة طلب تأشيرة بعد الحصول على تذكرة الكروز بالتعاون مع شركة البحر الأحمر، ومن ثم تسجيل بيانات الطلب في منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية، وأخيرا معالجة واعتماد التأشيرة من قبل السفارة السعودية الرقمية في المنصة.

يذكر أنه تصدرت رحلات الكروز السياحية والترفيهية ، التي أطلقتها شركة كروز السعودية بالتعاون مع شركة MSC العالمية عبر سفينتها العملاقة "بيليسيما" ، منظومة السياحة البحرية انطلاقاً من برنامج "صيف السعودية 2021" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة ، وذلك إثراءً للمنتج السياحي السعودي ، بفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر.