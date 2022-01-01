القبض على ثلاثة سرقوا 16 بطارية شحن لأبراج الجوال

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السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية للقادمين عبر رحلات الكروز
أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق تأشيرة المرور البحري للقادمين عبر رحلات "الكروز"، وأتاحت الحصول عليها إلكترونيا. وتم إطلاق...
أمطار متفرقة على عدة مدن ورفع حالة الاستعداد في الباحة
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وأضم ومحافظة البدع، كما شملت الأمطار محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، فضلا...
تطوير 100 متنزه وطني حول المملكة خلال 60 شهرا
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم، برنامج المتنزهات الوطنية، الذي يعد انعكاسًا لجهود المملكة ودورها...
11 روبوتا تعقم المسجد الحرام
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ( 11 ) روبوتاً للتعقيم داخل المسجد الحرام.وعملت وكالة الخدمات و الشؤون...
محاكم التنفيذ تستقبل عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية
بدأت محاكم التنفيذ في المملكة ابتداء من اليوم 1 يناير 2022، في استقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام...
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