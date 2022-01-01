شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 287 مخالفا النظام الإقامة و8 حالات تستر تجاري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

.

الدمام - شريف احمد - ضبطت لجنة التوطين في إمارة منطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين (287) مخالفة النظام الإقامة، ورصد (82) مخالفة لنظام العمل، و(8) حالات تستر تجاري، جاء ذلك خلال جولات رقابية قامت بها اللجنة بمشاركة وزارة التجارة ومكتب العمل في المنطقة على العديد من الأسواق شملت أسواق طيبة، والعويس، وأسواق عتيقة للخضار للخضاروالفواكه، وسوق الحراج القديم والجديد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإحالتها للجهات المعنية

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه المخالفات.