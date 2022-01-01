شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تمنح صلاحيات تعليق الدراسة لضمان سلامة الطلاب من تفشي كورونا عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت وزارة التعليم الجامعات السعودية صلاحية تعليق الدراسة في حال رصد اي بؤر لتفشيات فايروس كورونا لتعزيز الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات، وذلك بوضع كافة التدابير والإجراءات لضمان سير العملية التعليمة في الجامعات بكل أمن وسلامة ، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي تحقق السلامة للجميع ، إضافة الى منح مديري المدارس صلاحية التعليق بعد التأكد من عدد الإصابات المؤكدة من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدير المدرسة في تطبيق توكلنا ومعرفة عدد الإصابات ، بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية في المحافظة لضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس والجامعات .

وكانت هيئة الصحة العامة " وقاية " وضعت كافة الإجراءات التي تحد من تفشي الإصابات بين الطلاب والمتمثلة في آلية التعامل مع كافة الحالات وتعليق الدراسة في الفصل او المدرسة لعدد من الأيام مع متابعة فرق الصحة العامة في المنطقة او المحافظة لتلك المدارس او الجامعات لمعرفة مستوى التفشي .

وكان قطاع التعليم العام والجامعي سجل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس مما تسبب في تعليق الدراسة في تلك المدارس والجامعات وتحويلها عن بُعد لضمان سلامة الطلاب والطالبات .