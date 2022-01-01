شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. المملكة تستقبل «الزائر الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل أهالي منطقة تبوك "الزائر الأبيض" في جبال اللوز شمال المملكة، وأثارت مناظر الثلوج حماس الزوار لتوثيق المشاهد الخلابة بالصور والفيديو.

واكتسى جبل اللوز بوشاح أبيض مبهر، مما يجعله وجهة مثالية يقصدها هواة التصوير والتزلج والمغامرات،

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الثلوج المتساقطة، ومظاهر الاستمتاع بها من قبل الكبار والصغار.

ويقع جبل اللوز في شمال غرب المملكة في منطقة تبوك ويبلغ ارتفاعة (2549) متر فوق سطح البحر، مما يكسبه طقسا باردا في فصل الشتاء وثلوجا خلابة.