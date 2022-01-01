شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يتابع الحالة المطرية ويوجه باتخاذ الإجراءات للحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة اليوم، الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وما شهدته بعض المواقع من تساقط للثلوج، واطلع على التقارير الواردة من الجهات المعنية .

ووجه سمو أمير المنطقة باتخاذ التدابير والاجراءات كافة وتكثيف الجهود لمواجهة الحالات الطارئة، التي تحقق السلامة للجميع وفق الخطط المعتمدة في مثل هذة الحالات، مشددا على المتنزهين وزوار المنطقة بأهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن ما يعرضهم للخطر .