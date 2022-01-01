شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - د. آل الشيخ: المملكة والبحرين تجمعهما أواصر قربى ووحدة مصير

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غدًا الأحد زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة وذلك على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين السيدة فوزية بنت عبدالله زينل.

وسيلتقي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين الشقيقة، كما سيجري مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى في البحرين، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ _في تصريح صحفي_ أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، على تعزيز ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر قربى وروابط أخوة، وتقوية ما يجمعها من علاقات تعاون بناء قائمة على وحدة المصير المشترك وتنسيق المواقف والعمل في شتى المجالات، لاسيما حرص القيادتين على تعزيز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية بشكل عام وعلى وجه الخصوص بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين.

ونوه الدكتور عبدالله آل الشيخ بعمق العلاقات الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين والتي تضرب جذورها في عمق التاريخ بعد أن أرسى قواعدها الأباء والأجداد، وما تشهده في هذا الإطار من تطور مستمر على كل كافة الأصعدة، امتداداً للجهود المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين في ترسيخ التعاون، والمضي بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله – إلى مملكة البحرين، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية عمّقت التعاون، وأسهمت في تعزيز أطر العمل الفاعلة بما يدعم مصالح البلدين الشقيقين ويعزز الوحدة الخليجية ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن العلاقات البرلمانية تشهد تقدماً كبيراً تترجمه الزيارات الثنائية المتبادلة ومستوى التنسيق بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى في البحرين سواءً على مستوى رئاسات المجالس أو على مستوى الأعضاء في اللجان البرلمانية المشتركة، مبيناً أن ما وصل إليه التعاون البرلماني بين البلدين يعكس رغبة الجانبين على مواصلة الدفع بأوجه العمل إلى مستويات تواكب عزيمة قيادتي البلدين على استمرار المسيرة المباركة للتعاون الأخوي من أجل تحقيق النماء والازدهار للشعبين الشقيقين.

ويضم وفد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة، مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، والاستاذة سمية بنت أنور جبرتي، ومدير عام العلاقات العامة والمراسم الأستاذ خالد التركي، ومدير عام إدارة المراسم الأستاذ محمد البراهيم، والمستشار والسكرتير الخاص لمعالي رئيس المجلس الأستاذ يوسف الحربي.