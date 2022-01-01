شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 846 إصابة جديدة بكورونا و 262 حالة تعافي جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (846) حالة مؤكدة، وتعافي (262) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (61) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (557082) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (542115) حالة .

وفيما يخص الوفيات سجلت حالة وفاة واحدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8878) حالة "رحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).