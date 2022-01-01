بالفيديو.. أمطار شمال الرياض تسيل أودية حريملاء ومرات

الرياض - محمد عبدالله - سالت أودية محافظتي حريملاء ومرات، جراء الأمطار التي تأثرت بها محافظات شمال منطقة الرياض.

وجرت الأودية الواقعة شمالي المحافظة، فيما لا تزال الأجواء ملبدة بالغيوم، مع توقعات بتواصل هطول الأمطار حتى ساعات المساء.

من جانبه نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار هطول الأمطار في منطقة الرياض لتشمل محافظات ومراكز: «الحريق - الخرج - الدلم - العاصمة الرياض - القويعية - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم – شقراء».

وقال المركز، عبر موقعه الرسمي، إن الأمطار المشار إليها من المتوقع أن تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، منوهًا بتأثير هطول الأمطار على المواقع المفتوحة والطرق السريعة.

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