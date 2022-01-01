«الشؤون البلدية» تذكر بالبروتوكولات الصحية المحدثة للمطاعم والمقاهي

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التذكير بأهم عناصر البروتوكولات الصحية المحدثة، الخاصة بالمطاعم والمقاهي، وذلك تزامنا مع تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة –عبر تويتر- أن الإجراءات المحدثة للمطاعم والمقاهي تشمل التالي:

أولا : ـ داخل المطاعم:

ـ يسمح الأكل داخل المطاعم.

ـ تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي.

ـ ارتداء العملاء للكمامة.

ـ يلتزم الموظفون في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت.

ـ تعيين مسؤول لتقديم الطعام للمدعوين في منطقة البوفيه المفتوح.

ثانيا: ـ النظافة والصحة:

ـ توفير مطهرات اليد الكحولية.

ـ التأكيد على غسل اليدين مرارا للموظفين.

ـ الاكتفاء بقوائم الطعام الإلكترونية.

ثالثا: ـ التباعد الاجتماعي:

ـ تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين.

ـ تطبيق التباعد الاجتماعي.

ـ إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد.

ـ ترتيب الطاولات بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار.

ـ عدم زيادة الأفراد على الطاولة عن عشرة حتى لو كانوا من عائلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة العامة (وقاية).

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