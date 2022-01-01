اليوم.. بدء قبول عقود إيجار السيارات كسندٍ تنفيذي بالمحاكم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة العدل، عن خدمة عدلية جديدة، تتمثل في بدء استقبال محاكم التنفيذ لعقود إيجار السيارات كسندٍ تنفيذي، اعتبارا من اليوم السبت (1 يناير 2022م). .

وأشارت وزارة العدل –عبر تويتر- إلى أن الخدمة العدلية الجديدة تتم عبر بوابة (ناجز) من خلال الرابط التالي:

وأوضحت الوزارة ان الخدمة الجديدة تأتي بناء على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل والنقل، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

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