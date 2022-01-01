تفاصيل البروتوكولات الصحية المحدثة لتقديم الشيشة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن البروتوكولات الصحية المحدثة الخاصة بتقديم الشيشة والمعسل، وأيضا بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية".

ونصت البروتوكولات على عدد من البنود، هي:

- يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

- يجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (٣ متر) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.

فيما يتعلق بالمقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل يجب عمل ما يلي:

- إذا كان المقهى مصمماً على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفة.

- إذا كانت الجلسات الأرضية غير محددة، فإنه يجب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة..

الاقتصار على الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد ويتم التخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، أو يمكن استخدام الشيشة العادية (التي يمكن إعادة استخدامها) بشرط الالتزام بما يلي:

- يتم استخدام الخرطوم ذي الاستخدام الواحد ويمنع استخدام الخرطوم العادي الذي يمكن إعادة استخدامه حتى ولو تم تطهيره وتنظيفه.

- يمنع استخدام الشيشة من قبل شخص آخر في نفس اليوم.

- يجب التخلص من المياه أو السوائل في وعاء الشيشة بعد الاستخدام مباشرة.

- يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة عن خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.

- عدم استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد لأكثر من شخص.

- يمنع إعطاء أو استخدام الشيشة، من قبل شخص آخر بما في ذلك الشيشة الخاصة بالعميل أو أدواتها الخاصة التي قام بإحضارها، حتى يتم تنظيفها وتطهيرها ومضي يوم من آخر استخدام.

- يمكن للعملاء إحضار الشيشة أو الأدوات الخاصة بهم مع ضرورة التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية العامة وعدم تركها بالمحل.

- يجب تطبيق مبدأ التباعد الجسدي لترك مسافة متر ونصف ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه أو منطقة الحساب.

- الالتزام بلبس الكمامة أثناء التنقل وعند منطقة الحساب وتقليل التنقل في أرجاء المقهى.

كما أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفاصيل البروتوكولات الصحية المحدثة لقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وتضمّنت أنه يتوجب على جميع قاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها استخدام برنامج توكلنا لإدارة التجمعات، وذلك بتوفير ملصق الباركود الخاص بتوكلنا عند بوابات الدخول والخروج، والتأكد من قيام الحضور_ يستثنى من ذلك العاملون_ بمسح الباركود عن الدخول والخروج.

كما لا يسمح بدخول أي شخص إلا إذا كان من مكتملي التحصين "جرعتين"، وأن تكون الحالة في تطبيق توكلنا "محصن"، ويجب على الحضور والعاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات، ويجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي عند التعامل مع الأغراض الشخصية للعملاء.

ويجب أيضاً تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية بشكل دوري وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة، فيما يسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية، مع الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل وبعد كل استخدام للقاعة، مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه.