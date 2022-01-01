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القيادة تهنئ «إينياتسيو كاسيس» بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري

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الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس إينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد السويسري، عبر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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