شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يتابع الحالة المطرية ويوجه برفع حالة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الحالة المطرية وتكون الضباب في مدينة الباحة وعدد من محافظاتها اليوم .

وأكد سموه على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول ، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسة بالمنطقة ، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي ، للتأكد من سلامتها أمام المركبات ، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لاسمح الله .

ودعا سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود ، المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظًا على سلامتهم ، متمنيًا السلامة للجميع، داعيا الله بأن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد .