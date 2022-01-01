تحذير من أمطار غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان

الرياض - محمد عبدالله - أصدر «أمن الطرق» تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من (أضم- بني يزيد – ميسان)، محذرا من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة.

ونوه «أمن الطرق» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطارا غزيرة إلى متوسطة تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف: لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين للجميع السلامة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها (علقان، جبل اللوز، الزيتة).

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