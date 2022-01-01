مركز التعليم الإلكتروني يعزز فرص التطوير المهني في القطاع المالي

الرياض - محمد عبدالله - وقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية التي تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 والذي يدعم تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وذلك بهدف صياغة استراتيجية متميزة للتعليم الإلكتروني لتعزيز فرص التطوير المهني ولتقديم مخرجات تعليمية وتدريبية إلكترونية عالية الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى خلق التكامل من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ المشاريع المتفق عليها وفق معايير التعليم الإلكتروني المعتمدة، وبما يتسق مع الاختصاصات المنوطة لكل من الطرفين، حيث ستتيح المذكرة تبادل المحتوى التعليمي والتدريبي من خلال ربط المنصة الإلكترونية للأكاديمية المالية مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز المحتوى التعليمي الموثوق ورفع الوعي العام لدى المجتمع، والتعاون في الدراسات والأبحاث ومشاركة البيانات التي تخدم المؤشر الوطني للتعليم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي: "نسعى في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات في المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والتطوير المهني، لبناء مواطن مؤهل بقدرات ومهارات مرتبطة بسوق العمل عبر تعليم إلكتروني ذو جودة عالية، عن طريق شركائنا على الصعيدين المحلي والدولي لتمكين الكوادر الوطنية عبر توفير فرص تعلم مدى الحياة، لإعداد مواطن منافس عالمياً".

من ناحيته، قال الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان مدير عام الأكاديمية، بأن مذكرة التفاهم تؤكد على أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات لتمكين الكوادر الوطنية، وبين آل خمسان أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الأكاديمية الاستراتيجي في تعزيز الشراكة من خلال تقديم حلول التعلم والتطوير المعترف بها دوليًا والمتوافقة مع البيئة المحلية والتي تعزز التميز المهني وتوفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعّالة لتنمية وتطوير العاملين في القطاع المالي".