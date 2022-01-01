«الأرصاد» توضح المدن الأعلى والأدنى حرارة.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الصغرى والعظمى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل عرعر وطريف 5 درجات مئوية، فيما تسجل شرورة 30 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم، كالتالي: عرعر وطريف 5 درجات مئوية، وتبوك 7، وسكاكا ورفحا 8، والمدينة المنورة وحائل والعلا والقريات 9، وأبها وحفر الباطن والطائف 10، والرياض والباحة وبريدة والمجمعة 11 درجة مئوية.

أما المدن التي تسجل درجة الحرارة العظمى، فهي كالتالي: شرورة 30 درجة مئوية، وجازان 29، ومكة المكرمة والقنفذة 28، وجدة 27، وينبع ووادي الدواسر ونجران 26، وبيشة 25، والوجه والدمام والمدينة المنورة 23، والعلا 21، والأحساء 20، وبريدة وتبوك والطائف والخرج 19 درجة مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، اليوم، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

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