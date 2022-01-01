شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة حتى الليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة، والطائف، والعرضيات وميسان، وأضم، ومراكز الهدا، والشفا، والسيل الكبير، وبني يزيد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.