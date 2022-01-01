مقطع يوثق لحظة مطاردة كلاب ضالة لطفل في الطائف

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صعبة عاشها أحد أطفال الطائف؛ حيث طارده عددًا من الكلاب الضالة في المنطقة.

ويظهر في مقطع الفيديو الطفل الصغير وهو يسوق دراجة بسرعة عالية، خوفًا من مطاردة الكلاب له؛ حيث كانوا على مقربة منه قبل أن يفر منهم بأعجوبة.

وأعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم بسبب انتشار الظاهرة في الآونة الأخيرة؛ مؤكدين أن هذه الواقعة الثانية في أقل من أسبوع في الطائف، مطالبين بسرعة التدخل لإنهائها تمامًا حرصًا على سلامة الأطفال.

وكان مقطع متداول منذ عدة أيام يوثق لحظة فرار أحد الأطفال من مجموعة كلاب ضالة، كادت أن تهاجمه لولا هروبه السريع إلى منزله.

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