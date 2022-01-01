140 زيارة رقابية لبيئة رفحاء على أسواق النفع العام والمسالخ

الرياض - محمد عبدالله - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية نحو 140 زيارة ميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال أسبوع، لمتابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية.

وبين مكتب رفحاء أنه يقوم بالإشراف على عدة أنشطة منها أسواق النفع العام، مثل: الخضار والفاكهة، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ، بهدف تنظيم الأنشطة والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدًا أن الفرق الفنية الميدانية التابعة لمكتب الوزارة برفحاء تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة.

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